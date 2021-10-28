Майма, Алтай, 28 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Республике Алтай к административной ответственности привлекли директора Майминской районной библиотеки за проведение мероприятия с ветеранами в условиях роста заболеваемости COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай Информация о мероприятии была опубликована в местной газете

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Мероприятие «Возраст осени» прошло в рамках месячника пожилого человека. Информация об этом появилась в местной газете. При этом на опубликованной фотографии видно, что участники были без масок перчаток, не соблюдали социальную дистанцию.

«Организаторы мероприятия, планируя, по их мнению, хорошее дело, не задумались, что пренебрегая мерами профилактики, ставят под угрозу здоровье и жизнь участников», — отметили в управлении.

Добавим, что на территории республики в настоящее время действует режим повышенной готовности, сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий.