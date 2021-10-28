Джакарта, 28 октября 2021, 08:54 — REGNUM В общей сложности 1955 солдат и сотрудников полиции в Индонезии направили для обеспечения безопасности президентского дворца во время акции протеста в Джакарте, сообщает CNN Indonesia.
Полиция также подготовила колючую проволоку.
Известно, что массовая акция протеста, состоящая из групп рабочих, студентов, гражданского общества и членов народного рабочего движения, пройдет в Джакарте 28 октября. Жители Индонезии недовольны правлением президента.
Как сообщало ИА REGNUM, посольство Российской Федерации в Индонезии призвало граждан воздержаться от посещения площади Независимости (Lapangan Merdeka) и президентского дворца (Istana Merdeka) в Джакарте из-за протестов.
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