Джакарта, , 08:54 — REGNUM В общей сложности 1955 солдат и сотрудников полиции в Индонезии направили для обеспечения безопасности президентского дворца во время акции протеста в Джакарте, сообщает CNN Indonesia.

Протест Biblioteca del Congreso Nacional

Полиция также подготовила колючую проволоку.

Известно, что массовая акция протеста, состоящая из групп рабочих, студентов, гражданского общества и членов народного рабочего движения, пройдет в Джакарте 28 октября. Жители Индонезии недовольны правлением президента.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Российской Федерации в Индонезии призвало граждан воздержаться от посещения площади Независимости (Lapangan Merdeka) и президентского дворца (Istana Merdeka) в Джакарте из-за протестов.

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