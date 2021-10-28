Ульяновск, , 08:54 — REGNUM В Ульяновской области приняли участие во Всероссийской переписи населения более 30% жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Символика переписи населения Александр Погожев © ИА REGNUM

До 8 ноября жители могут самостоятельно заполнить анкету на портале «Госуслуги». При этом переписаться можно не только самому, но и сделать это за членов своих семей. Из более чем 30% переписавшегося населения четверть сделала это дистанционно.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подчеркнул, что чем «точнее проведём» перепись, тем больше «достоверных данных у нас будет для выстраивания социально-экономических прогнозов».

Напомним, что принять участия в переписи населения можно на специальных переписных участках или дождаться переписчика дома.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Анкета содержит 30 вопросов.