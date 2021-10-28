Тегеран, 28 октября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. 27 октября президент Ирана Ибрагим Раисив послании своему австрийскому коллеге Александру Ван дер Белленупоздравил его с Национальным днем Республики Австрия. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В этом послании президент выразил надежду, что наличие различных возможностей для сотрудничества проложит путь к расширению и углублению отношений в двустороннем, региональном и международном измерениях, при этом отношения и сотрудничество между двумя странами будут неуклонно расширяться.

«Я хотел бы искренне поздравить Вас и народ страны с Национальным днем Федеративной Республики Австрия», — говорится в его послании.

Президент отметил: «Исторические и дружественные отношения между двумя странами, а также наличие разнообразных возможностей для сотрудничества всегда были основой для расширения и углубления связей в различных областях, представляющих взаимный интерес».

Он также выразил надежду, что отношения и сотрудничество между двумя странами будут укрепляться благодаря совместной воле и усилиям. Раиси также пожелал своему коллеге здоровья и успехов, а народу Федеративной Республики Австрия — процветания и благополучия.