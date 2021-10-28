Москва, 28 октября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В столице в период с 28 октября по 7 ноября «Московская электронная школа» («МЭШ») запускает интерактивные приложения, которые помогут детям интересно провести школьные каникулы, сообщается на портале мэра столицы.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В самоизоляции

Школьники смогут изучить интересующие темы, разобраться в географии и космонавтике, изучить литературные произведения и иностранные языки решить кроссворды, послушать стихи и аудиокниги.

Все интерактивные онлайн-приложения библиотеки «МЭШ» находится в открытом доступе. В библиотеке собрано более 11 тыс. видеоуроков, более 245 произведений художественной литературы, более 149 тыс. образовательных интерактивных приложений и др.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 октября в Москве и Московской области начался период нерабочих дней.

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