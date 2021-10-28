Лондон, , 08:52 — REGNUM Национальные британские киберсилы, которые были сформированы в 2020 году и предназначены для взлома и преследования преступных группировок, собирается начать использовать центр правительственной связи Великобритании. Об этом 27 октября заявил глава ведомства Джереми Флеминг во время выступления на конференции US Cipher Brief, его слова приводит ИА «Красная Весна».

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По словам Флеминга, в Британии в текущем году в два раза возросло количество атак хакеров, при которых последние осуществляют захват систем или данных компании и возвращают к ним доступ, только получив выкуп.

«Преступники зарабатывают на этом очень хорошие деньги и часто чувствуют, что [это] в значительной степени неоспоримо», — сказал он и уточнил, что жители Британии с большей вероятностью могут стать жертвой киберпреступлений, нежели любого другого преступления.

Отметим, Великобритания объявила о создании Национальных кибернетических сил, которые управляются совместно разведывательными агентствами и военными в 2020 году.