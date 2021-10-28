Бангкок, , 08:52 — REGNUM Обвинение в покушении на убийство было выдвинуто женщине, срезавшей опорную верёвку у красивших многоэтажное здание маляров в Таиланде. Об этом 28 октября сообщает агентство Associated Press.

Маляры на тросах Бруклинского моста, 7 октября 1914

По предварительным данным, женщина решила избавиться от надоедливых маляров, которые мешали ей отдыхать. Один из маляров пояснил, что он и его сослуживец получили задание заделать трещину на 32-м этаже многоэтажного дома. Добравшись по внешней стороне здания до 30-го этажа, мужчины вдруг почувствовали, что опорный трос стал тяжелее. Посмотрев вниз они увидели, что кто-то перерезал трос на уровне 21-го этажа.

Рабочим чудом удалось удержаться, они стали стучать в окна и просить о помощи. К счастью, в квартире были люди, которые и спасли маляров. Пострадавшие вызвали сотрудников полиции, которые нашли женщину. Она долго отрицала свою причастность, но ей были предъявлены неоспоримые доказательства её вины, в том числе отпечатки пальцев на верёвке. Женщина созналась в проступке, но утверждает, что умысла убить людей у неё не было. Дело о покушении на убийство было передано в суд.

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