Москва, , 08:51 — REGNUM С 28 октября в Москве начались нерабочие дни, они продлятся до 7 ноября. В этот период будет действовать ряд дополнительных ограничений, призванных блокировать рост распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Закрыто (сс) Jaysin Trevino

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В этот период не будут работать московские организации, кроме тех, кто обеспечивает функционирование городской инфраструктуры, а также предприятий непрерывного цикла. Также под исключение попадают организации, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента России.

Временно прекратили работу предприятия сферы торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха и развлечений. Продолжат работать аптеки и магазины, реализующие продовольствие и товары первой необходимости. Рестораны и кафе смогут работать навынос и доставку заказов курьерами. В целом по дистанционной торговле ограничений нет.

Государственные услуги в органах власти и центрах «Мои документы» будут оказываться только по срочной регистрации актов гражданского состояния. Остальные услуги можно будет получить в электронной форме.

Детсады и школы на этот период уходят на каникулы. Вузы смогут вести занятия исключительно дистанционно. Не будут работать кружки и секции для детей, однако для дошкольников, которых не с кем оставить дома, будут открыты дежурные группы.

Плановую и экстренную помощь продолжат оказывать медицинские учреждения. Стоматологии примут пациентов только в случае необходимости экстренной помощи.

Массовые мероприятия в период нерабочих дней проводиться не будут. Однако москвичи смогут посетить выставку или музей при наличии QR-кода и защитной маски.