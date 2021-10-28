Тегеран, 28 октября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. 27 октября советник премьер-министра Пакистана по торговле и инвестициям, который, как ожидается, посетит Иран в следующем месяце для участия в заседании Совместного торгового комитета, заявил, что экспорт Пакистана в Исламскую Республику Иран значительно увеличился. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Абдул Разак Дауд в своем твиттере заявил, что внимание министерства торговли к региональным связям для увеличения торговли с соседями начинает приносить результаты.

Он отметил, что экспорт Пакистана в соседние страны, включая Иран, регион Центральной Азии и Турцию, вырос на 35 процентов за последние три месяца, причем министерство торговли страны намерено закрепить данную тенденцию.

Дауд подчеркнул, что экспорт Пакистана в эти страны в прошлом году составил 684 миллиона долларов, при этом за последние три месяца текущего года экспорт страны увеличился до 938 миллионов долларов.

«Я призываю наших экспортеров активно продавать свою продукцию на региональных рынках, чтобы увеличить свой экспорт», — написал он в своем твиттере.

Ранее Разак Дауд во время встречи с иранской делегацией во главе с членом парламента и президентом Парламентской группы дружбы Ирана и Пакистана Ахмадом Амирабади Фарахани в Исламабаде заявил, что его предстоящий визит в Иран имеет стратегическое значение.