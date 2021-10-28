Магадан, 28 октября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Магаданской области с начала 2021 года по сентябрь родились 902 ребёнка, меньше на 101 новорожденного, чем в 2020 году. Умерли 1498 человек — на 293 больше, чем годом ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе областной думы Колымы.

Телеграм-канал grubnero Смерть с косой

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Возросла младенческая смертность: в 2021 году умерло шесть детей в возрасте до года, в 2020-м — четыре. Причины — в основном в состояниях, возникающих в перинатальном периоде. Естественная убыль за январь-сентябрь составила минус 596 человек, за аналогичный период 2020 года — минус 202 человека.

Отмечается рост смертности в анализируемом периоде от COVID-19: в 2021 году — 197 человек, в 2020-м — 26 человек.

От внешних причин погибли 164 человека, что на девять больше, чем за аналогичный период 2020 года. От алкогольного отравления умерли 27 человек, самоубийств зарегистрировано шесть, убийств — восемь, в ДТП скончались 18 колымчан, утонули шесть человек.

Снижение смертности отмечается от некоторых инфекционных и паразитарных болезней, от туберкулеза, новообразований.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года смертность в Костромской области превысила рождаемость в три раза.