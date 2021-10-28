Чебоксары, 28 октября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В Чебоксарах «большинство горожан» своевременно платят за оказанные жилищно-коммунальные услуги, но при этом долги достигли 473 млн рублей. Такие данные приводит администрация чувашской столицы.

Наталия Николаева ИА REGNUM В Чебоксарах

По сведениям мэрии, управляющие компании в Чебоксарах задолжали поставщикам коммунальных ресурсов 140 млн рублей, в том числе 68 млн рублей — за тепловую энергию.

Чиновники сообщают, что долги населения по прямым договорам перед ресурсно-снабжающими организациями составляют 277 млн рублей, а общий долг горожан за жилищно-коммунальные услуги на сегодняшний день составляет 473 млн рублей.

Заместитель главы администрации Чебоксар Владимир Филиппов заявляет, что для снижения просроченной задолженности проводятся совещания, усилена претензионно-исковая работа и инициируются проверки, материалы которой направляются в прокуратуру.

В администрации подчёркивают, что «большинство чебоксарцев своевременно выполняют обязательства». Работу по взысканию долгов с населения ведут управляющие компании. Однако у некоторых накапливаются большие долги: в настоящее время в Чебоксарах в различных стадиях банкротства находятся 15 управляющих компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах после прокурорской проверки пересчитали расходы за коммунальные услуги жильцам 26 многоквартирных домов. Речь шла о сумме в 700 тыс. рублей.