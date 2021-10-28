Сухум, 28 октября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. 149 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 27 октября в ходе 497 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Nilses Коронавирус

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 266 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 48 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 31 194 носителя SARS-CoV-2. Из них 26 512 победили инфекцию, в том числе 199 — за последние сутки. За всё время 450 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались. За последние сутки умерли два человека.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении 121 носителя SARS-CoV-2 в результате 555 исследований. Был зафиксирован один случай смерти пациентов с COVID-19.