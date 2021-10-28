Севилья, Испания, , 08:45 — REGNUM «Бетис» одержал победу над «Валенсией» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футболисты «Бетиса» Erbudetriana

В составе «Бетиса» нападающий Борха Иглесиас оформил дубль. Ещё по голу забили Херман Песселья и Хуанми. У «Валенсии» отличился защитник Габриэл Паулиста.

На сегодняшний день «Бетис» занимает третье место в чемпионате Испании, в активе команды 21 очко. «Валенсия» идёт на 11-м месте с 13 очками.

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