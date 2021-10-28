Сеул, 28 октября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Индекс физического объёма экспорта товаров из Южной Кореи в сентябре составил 122,2 пункта, что на 2,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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Согласно опубликованным данным, показатель впервые за тринадцать месяцев продемонстрировал спад.

Объём экспорта металлоизделий сократился на 16,7%, текстиля и кожаных изделий — на 13%, химической продукции — на 11,9%, однако объём экспорта компьютеров, электрического и оптического оборудования, напротив, вырос на 10,5%.

Индекс экспортных цен в годовом исчислении вырос на 18,4%, до 134,71 пункта.

Индекс физического импорта товаров в Южную Корею вырос за год на 5,2% и составил 121,07 пункта. Показатель продолжает расти на протяжении тринадцати месяцев подряд.

Объём импорта угля и нефтепродуктов вырос на 24,3%, электрооборудования — на 19,6%, металлопродукции — на 17,5%.

Индекс импортных цен на товары составил 144,13 пункта, что на 33,8% больше по сравнению с сентябрем 2020 года.