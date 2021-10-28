Грозный, , 08:44 — REGNUM В Чечне получил 500 тыс. рублей победитель конкурса стихотворений о первом главе республики Ахмате-Хаджи Кадырове. Конкурс был объявлен по случаю дня рождения чеченского лидера, который отмечается в сентября. Его участниками стали около 2000 детей из Чечни, субъектов РФ и из-за рубежа.

Ахмат Кадыров 2ch.hk

Победительницей была признана Камила Инзиева из города Грозного. Второе место заняла Раяна Эльдарова, также жительница столицы Чечни, ей вручили 250 тыс. рублей. За третье место получил 100 тыс. рублей Ибрагим Ахмадов из Аргуна.

Призы были предоставлены Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Как отметил глава Чечни Рамзан Кадыров, среди участников конкурса было очень много достойных, их выступления отличались содержательностью и оригинальностью.

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