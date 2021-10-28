Белград, , 08:43 — REGNUM После проведения экологического исследования и референдума по поводу строительства в Сербии литиевого рудника австралийско-британского концерна Rio Tinto Group будет принято решение по этому вопросу. Об этом 27 октября заявила сербский министр горной промышленности и энергетики Зорана Михайлович, ее слова приводит ИА «Красная Весна».

Литий Dnn87

"Правительство пояснило, что решение о том, следует ли добывать ядарит и открывать рудник, не принято до тех пор, пока не будут завершены исследования воздействия на окружающую среду и не будет проведен референдум. Те, кто сегодня об этом говорит, — лживые защитники окружающей среды, политики, которые хотят власти», — сказала она.

Кроме того, Михайлович добавила, что в республике имеются богатые запасы полезных ископаемых и эта информация, по ее мнению, имеет решающее значение для будущего страны.

«Сербия богата литием, сурьмой, медью, золотом; это важные полезные ископаемые для будущего всего мира. Если мы сможем использовать это с пользой для здоровья и следовать самым высоким европейским и мировым стандартам, и, если граждане согласятся, мы это сделаем», — уточнила министр промышленности Сербии.

Отметим, названный проект строительства литиевого рудника вызвал многочисленные акции протеста экологов, которые заявили, что литий чрезвычайно опасен.