Екатеринбург, , 08:39 — REGNUM Эстрадный певец Олег Газманов предлагает закрыть «Ельцин-центр». Свою позицию он изложил в эфире радио «Комсомольская правда».

Олег Газманов

ВАДИМ ЧУПРИНА

«Я бы закрыл «Ельцин-центр», 100%. Это рассадник всякого дерьма!», — высказался певец.

Он также отметил, что многие люди поддержали скандальное выступление основателя группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова, и похвалил коллегу за то, что тот сказал всё открыто.

«Я думаю, умные люди меня поймут», — добавил Газманов.

Как сообщало ИА REGNUM, Самойлов раскритиковал работу «Ельцин-центра». Сделал он это во время своего выступления там в рамах фестиваля «Ночь музыки». Заявление музыканта вызвало широкий резонанс.