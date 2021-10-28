Москва, , 08:46 — REGNUM Орехи следует подготовить к включению в свой рацион, только тогда они принесут пользу. Об этом диетолог Артём Леонов рассказал 28 октября РИА Новости.

Орехи Дарья Драй © ИА REGNUM

Он отметил, что грецкие орехи, миндаль, фисташки и кешью помогают организму восполнить энергию и нормализуют работу сердечно-сосудистой системы. В них есть множество полезных макро и микроэлементов, белок и клетчатка, но вместе с тем и вещества, подавляющие ферменты.

Полезные вещества в орехах неактивны, они ограничены естественными консервантами и потому бесполезны. Нейтрализовать консерванты может вода, замачивать орехи в ней нужно на шесть-восемь часов.

«Если напитать орех водой, все микро и макроэлементы переходят в активную форму и становятся доступными для организма», — пояснил Леонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач предупредил о вреде большого количества лука для желудка.

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