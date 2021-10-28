Петропавловск-Камчатский, , 08:38 — REGNUM На Камчатке несмотря на относительно стабильную эпидобстановку по коронавирусу медицинские работники готовятся к четвёртой волне COVID-19. Учреждения здравоохранения края имеют достаточный запас медикаментов для борьбы с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 октября в краевом правительстве.

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Врачи проходят специальную подготовку по лечению пациентов от COVID-19 и возможных осложнений.

«У нас проходят еженедельные селекторные совещания с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, поэтому мы имеем возможность отследить текущую ситуацию в других регионах нашей страны и видим, что в настоящее время коронавирусная инфекция остается достаточно агрессивной. Люди болеют тяжелыми формами, помимо того, что под ударом находятся люди старше 65 лет, мы наблюдаем прирост заболеваемости и людей более молодого возраста. Этим отличаются третья и четвертая волны», — рассказала главный врач городской больницы №1 Ирина Вайнес.

На Камчатке за последние сутки выявили 43 новых случая заражения коронавирусом. За всё время пандемии в крае инфицирование лабораторно подтвердилось у 20 871 человека. Проходят лечение в стационарах 197 пациентов. В госпиталях свободны 73 койки.

Как сообщало ИА REGNUM, сократился инкубационный период коронавируса в Якутии. Теперь заболевание переходит в тяжёлую форму за 4−5 дней с момента инфицирования.