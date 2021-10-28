Джакарта, , 08:38 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил во время празднования Дня клятвы молодежи 28 октября, что страна может преодолеть любые проблемы с учетом существующего разнообразия, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо выступает на 10-й конференции саммита исламской восьмерки развивающихся стран (D-8) Presidenri.go.id

«Единство в многообразии — это столица Индонезии, которая может преодолеть различные препятствия», — заявил глава государства.

По словам президента, индонезийская молодежь по-прежнему сохраняет такую же решимость, как и их предшественники.

Напомним, День клятвы молодежи отмечается ежегодно 28 октября. Этот день связан с проведением Второго съезда молодежи 28 октября 1928 года. На конгрессе было сформулировано молодежное обещание, текст обязательства объединиться как нация. Это считается одним из важных моментов в борьбе за независимость Индонезии.

https://twitter.com/jokowi/status/1453527582868004864