Джакарта, 28 октября 2021, 08:38 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил во время празднования Дня клятвы молодежи 28 октября, что страна может преодолеть любые проблемы с учетом существующего разнообразия, сообщает CNN Indonesia.
«Единство в многообразии — это столица Индонезии, которая может преодолеть различные препятствия», — заявил глава государства.
По словам президента, индонезийская молодежь по-прежнему сохраняет такую же решимость, как и их предшественники.
Напомним, День клятвы молодежи отмечается ежегодно 28 октября. Этот день связан с проведением Второго съезда молодежи 28 октября 1928 года. На конгрессе было сформулировано молодежное обещание, текст обязательства объединиться как нация. Это считается одним из важных моментов в борьбе за независимость Индонезии.