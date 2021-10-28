Ярославль, 28 октября 2021, 08:37 — REGNUM Вакцинировать сотрудников промышленных предприятий Ярославской области будут прямо на производстве. Об этом сообщает правительство региона.
Такое решение было принято на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусной инфекции 27 октября.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в перечень лиц для обязательной вакцинации добавились «работающие на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях (предприятиях), осуществляющих деятельность в сфере промышленности». Привить 80% сотрудников предприятия должны до 3 декабря 2021 года.
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