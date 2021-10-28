Ярославль, , 08:37 — REGNUM Вакцинировать сотрудников промышленных предприятий Ярославской области будут прямо на производстве. Об этом сообщает правительство региона.

Вакцинация Pan American Health Organization PAHO

Такое решение было принято на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусной инфекции 27 октября.

«На заседании опергруппы обсуждалась организация вакцинации сотрудников промышленных предприятий. В связи с постановлением главного санитарного врача по Ярославской области до 3 декабря должны быть вакцинированы не менее 80% сотрудников отрасли. Решено, что для удобства предприятий на вакцинации будут работать мобильные медицинские бригады», — сообщили в областном правительстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в перечень лиц для обязательной вакцинации добавились «работающие на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях (предприятиях), осуществляющих деятельность в сфере промышленности». Привить 80% сотрудников предприятия должны до 3 декабря 2021 года.

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