Тегеран, 28 октября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. 27 октября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 125 716, причем 197 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

«Еще 197 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 125 716», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 10 644 новых случая заражения COVID-19, при этом 1462 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 455 329 пациентов из общего числа 5 888 100 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении подчеркивается, что 4127 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 51 738 578 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.