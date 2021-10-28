Дамаск, 28 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. «Новые войны и новые поражения» провоцируются провалами США в Афганистане и Ираке, заявил президент Сирии Башар Асад 27 октября в ходе выступления перед выпускниками курсов высшего командования и штаба сирийской армии.

Kremlin.ru Башар Асад

Глава республики отметил, что с 2011 года в конфликтах в Сирии погибли и были ранены десятки тысяч человек. По его словам, несмотря на это сирийские вооруженные силы сохранилась, и это произошло из-за веры народа в армию, как защитника родины. Асад добавил, что против Сирии велась и ведется «политическая война», которая стала гораздо «опаснее традиционной».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября Башар Асад заявил, что некоторые страны любыми путями пытаются помешать восстановлению политических процессов в Сирии.