Благовещенск, 28 октября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В Шимановске Амурской области хозяева квартиры избили волонтёра Всероссийской переписи населения. Граждане, не желавшие переписываться, напали на беременную женщину, возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Переписчик Анна собирает сведения у одного из жителей поселка

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Женщина обходила квартиры 24 октября. Нетрезвые жители одной из них пытались столкнуть её с лестницы и ударяли об стену, схватив за одежду. Уголовное дело возбуждено по статье 116 УК РФ («Побои»).

Как сообщало ИА REGNUM, по словам местных жителей, хозяева квартиры вели себя неадекватно и пытались воздействовать на переписчицу, схватив её за куртку. У переписчицы также пытались отобрать телефон.