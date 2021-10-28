28 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Владимир Бадмаев, , 09:30 — REGNUM В Республике Алтай разгорелся скандал, связанный с охотой на горного козла. Местных жителей возмутили опубликованные в соцсетях фотографии и видео, на которых запечатлена женщина с подстреленным ею животным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Горный Алтай Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Пользователи соцсетей обрушились на девушку-охотника с критикой, а также призвали власти провести проверку. Как выяснилось, многие думали, что козерог входит в число краснокнижных животных.

«Зачем убивать животных, если ты не голоден. Сомнительное развлечение. Москвичи с жиру бесятся», — пишет Галина Т.

«Популяризация охоты, тем более — в священных местах, на вымирающих животных — это уже край», — считает Ирина К.

«Какое же дно!» — отметила Дарья.

«Смотреть невозможно на эти фотографии с убитыми животными! Ещё и прикрывается тем, что охотники якобы защищают животных», — добавила Азиана Т.

«Видела эти видео и плакала. Она так гордилась собой… В чем же гордость застрелить животное? А самое печальное, что в комментариях очень большое количество людей ее хвалило и поздравляло!» — не понимает Надежда.

Сибирский горный козёл Quinet

«Дело не в лицензии, народ возмущает то, что каждый, кому взбредет, может приходить к нам домой и делать то, что он хочет. С потоком туристов чего только мы не видели!» — заявила пользователь Шаманика.

«Надеемся на Олега, горы накажут браконьеров», — отметил Юрий.

Ситуацию прокомментировал глава республики Олег Хорохордин, призвав правоохранителей проверить законность охоты. Он рассказал, что добыча козерога законом не запрещена, однако с 2014 года число квот на добычу сократилось более чем в 2,5 раза.

«Всегда был равнодушен к охоте и выступаю против добычи животных, которых многие жители республики считают священными, как и всю нашу природу. Важен ещё и моральный аспект: даже если все это законно и лицензии действительно есть, зачем публиковать такие вызывающие фото и видео стрельбы в социальных сетях?» — добавил он.

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Ситуацией в настоящее время заинтересовались сотрудники Следственного комитета России. Впрочем, многие пользователи полагают, что охотнику ничего не будет.

«Проверят, выявят законность, думаю, она неглупая женщина — приготовилась изначально, ткнёт бумагами в лицо, и всё… Тут проблему нужно решать. Ввести запрет», — считает Кристина.

«Да ничего ей не будет», — добавил Влад К.