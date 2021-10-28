Варшава, , 08:35 — REGNUM 27 октября в Париже состоялись переговоры президентов Франции и Польши — Эммануэля Макрона и Анджея Дуды. Главными темами встречи стали функционирование ЕС, энергетика и безопасность. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

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Сообщается, что лидеры двух стран подробно обсудили ситуацию с миграционным кризисом на польско-белорусской границе. «Польская сторона представила свою точку зрения и получила в ответ её понимание со стороны главы французского государства», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе польского лидера указали, что оба политика осознают разделение Евросоюза на «старый» (западный) и «новый» (страны Восточной Европы).

«Франция будет председательствовать в ЕС с января 2022 года, а Польша является одной из крупнейших стран так называемого «нового» ЕС. Варшава и Париж намерены разрешить противоречия между двумя частями нашего сообщества», — говорится в сообщении.

На переговорах в Париже было затронуто и польско-французское сотрудничество в энергетической сфере. Так, ранее французский концерн EDF представил польскому правительству предложение о строительстве от 4 до 6 ядерных реакторов.