Вашингтон, 28 октября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Компании Bandai Namco и FromSoftwareвыложили в сеть новые скриншоты будущей ролевой экшн-игры Elden Ring. Изображения были опубликованы 28 октября на портале DSOGaming.

Bandai Namco Elden Ring

На шести скриншотах запечатлены различные локации и моменты игры. Разработчики напомнили геймерам, что в Elden Ring они смогут ездить на коне по обширным равнинам и исследовать полный опасностей мир.

https://twitter.com/ELDENRING/status/1450099369907195904

Напомним, релиз Elden Ring состоится 25 февраля 2022 года. В реализации проекта игры участвует известный писатель Джордж Мартин («Игра престолов»).