Уфа, , 08:36 — REGNUM Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских дошкольных учреждениях Уфы намерены повысить с 1 ноября 2021 года. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что с 1 ноября родительская плата повысится на 25 рублей в день и составит 151 рубль в день на одного малыша в группах с 12-ти часовым пребыванием. Таким образом, при пребывании ребенка в детском саду 21 день родительская плата составит 3171 руб. в месяц.

Отмечается, что увеличение размера родительской платы происходит из-за роста цен на основные продукты питания в среднем примерно на 40% в сравнении с 2017 годом. При этом размер платы не повышался с 2017 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что родителям предоставляется компенсация части платы за присмотр и уход за детьми в детских садах.