Барнаул, , 08:34 — REGNUM В Алтайском краевом законодательном собрании, в ходе очередной сесии, состоявшейся сегодня, 28 октября, принято решение об увеличении размера курортного сбора в регионе.

Закон о введении курортного сбора подписан. Алтайский край Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Как сообщает ИА «Амител», с 2022 года туристы, приезжающих в Белокуриху, будут платить на 10 рублей больше — по 50 рублей в сутки.

Как сообщало ИИА REGNUM, несмотря на то, что в Министерстве экономического развития РФ назвали положительными промежуточные итоги эксперимента по курортному сбору в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, ситуация, сложившаяся со взиманием курортного сбора, представляется неоднозначный руководителю фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) Александру Молотову.

«Наша фракция в АКЗС при введении в крае в 2018 году курортного сбора предлагала не распространять его взимание на самих жителей региона (иначе абсурдная, на мой взгляд, ситуация получается — мы должны заплатить, чтобы у себя же отдохнуть). Нас не послушали и ввели его для всех. Однако в прошлом году вынуждены были снизить его размер с 50 до 30 рублей с человека и приостановить взимание из-за пандемии», — отмечал парламентарий в марте 2021 года.

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