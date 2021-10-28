Нью-Дели, 28 октября 2021, 08:33 — REGNUM Наиболее крупный индийский портовый оператор Adani принял решение отказаться от планов по строительству в Мьянме контейнерного терминала. Об этом 27 октября сообщает ИА «Красная Весна» со ссылкой на Reuters.
«Комитет по управлению рисками компании, проанализировав ситуацию, решил разработать план выхода из инвестиций компании в Мьянме», — говорится в заявлении компании, в то же время причины такого решения не уточняются.
При этом ранее в Adani заявили, что компания откажется от указанного проекта и спишет инвестиции в случае, если окажется, что она нарушает американские санкции.
Отметим, США ввели санкции против новых властей Мьянмы после произошедшего в стране в феврале 2021 года военного переворота.