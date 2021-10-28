Москва, 28 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил Газпрому начать плановую работу по повышению объема топлива в европейских подземных хранилищах газа, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и глава компании «Газпром» Алексей Миллер

«Алексей Борисович (Миллер, глава Газпрома), хорошо, я вас прошу, после того как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 8 ноября, начать плавную и плановую работу по повышению объема газа в ваших ПГХ в Европе — в Австрии и Германии», — сказал глава государства на совещании по вопросам освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал.

По словам российского лидера, поставка газа создаст «более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом».

«Ситуация в Европе наглядно показывает, насколько важно устойчивое надежное сотрудничество в энергетической сфере. Газпром полностью выполняет долгосрочные соглашения с европейскими странами», — добавил Путин.

По словам Миллера, на сегодняшний день объём российского газа в европейских хранилищах «незначительный» и составляет менее 190 тыс. куб. м.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон заявила, что введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» создаст новые мощности и возможности по транспортировке газа в Европу в момент высокого спроса на него и при проведении технических работ на других магистралях.

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