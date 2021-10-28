Газпром увеличит объёмы газа в европейских хранилищах
Москва, 28 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил Газпрому начать плановую работу по повышению объема топлива в европейских подземных хранилищах газа, сообщает пресс-служба Кремля.
По словам российского лидера, поставка газа создаст «более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом».
По словам Миллера, на сегодняшний день объём российского газа в европейских хранилищах «незначительный» и составляет менее 190 тыс. куб. м.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон заявила, что введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» создаст новые мощности и возможности по транспортировке газа в Европу в момент высокого спроса на него и при проведении технических работ на других магистралях.
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