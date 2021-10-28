Москва, , 08:32 — REGNUM С сегодняшнего дня, 28 октября, в Москве и Московской области начался период нерабочих дней. Власти двух регионов ввели дополнительные ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщается на портале мэра столицы.

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Перестают работать предприятия сферы торговли, услуг, рестораны и кафе, учреждения спорта, культуры, отдыха и развлечений. В детсадах и школах объявлены каникулы.

Продолжат работать службы доставки, аптеки и магазины, продающие продукты питания и товары первой необходимости. Нерабочие дни продлятся по 7 ноября включительно.

ИА REGNUM ранее сообщало, с 25 октября в связи с заболеваемостью COVID-19 нерабочие дни объявлены в шести регионах России.

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