Мадрид, , 08:31 — REGNUM «Райо Вальекано» одержал победу над «Барселоной» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Радамель Фалькао Steindy

Единственный гол в матче забил нападающий «Райо Вальекано» Фалькао на 30-й минуте. А на 72-й минуте матча форвард «Барселоны» Мемфис Депай не реализовал пенальти.

На сегодняшний день «Райо Вальекано» занимает пятое место в чемпионате Испании, в активе команды 19 очков. «Барселона» идёт на девятом месте с 15 очками.

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