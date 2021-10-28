Мадрид, 28 октября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. «Райо Вальекано» одержал победу над «Барселоной» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Steindy Радамель Фалькао

Единственный гол в матче забил нападающий «Райо Вальекано» Фалькао на 30-й минуте. А на 72-й минуте матча форвард «Барселоны» Мемфис Депай не реализовал пенальти.

На сегодняшний день «Райо Вальекано» занимает пятое место в чемпионате Испании, в активе команды 19 очков. «Барселона» идёт на девятом месте с 15 очками.