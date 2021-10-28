Южно-Сахалинск, , 08:37 — REGNUM Учения по обороне побережья от десанта условного противника прошли на острове Сахалин. В них задействовали танки Т-80, беспилотники и артиллерийские установки «Гиацинт», сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Сахалин Andrey dementev

Манёвры прошли на полигоне Успеновский с участием подразделений мотострелкового соединения 68-го армейского корпуса ВВО. По легенде учений, противник пытался высадить десант на побережье острова.

Артиллерийские подразделения на самоходных установках «Гиацинт» уничтожили основные десантные средства противника, затем в районе обороны мотострелковых подразделений были установлены минные поля. Экипажи танков Т-80 и мотострелковые подразделения полностью уничтожили силы неприятеля.

Во время учений военные отработали управление и взаимодействие подразделений, а также внедрили тактические приёмы, учитывающие опыт боевых действий в Сирии. Учения проходили в рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Восток-2022», которые пройдут на территории Восточного военного округа.

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