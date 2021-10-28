Москва, 28 октября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Определились все участники 1/8 финала Кубка России по футболу. 27 октября прошли матчи заключительного тура группового этапа турнира, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кубок России

В 1/8 финала Кубка России вышли команды, занявшие первое место в своей группе. Это краснодарская «Кубань», «КАМАЗ» из Набережных Челнов, тульский «Арсенал», «Нижний Новгород», «Чайка» (Ростовская область), владикавказская «Алания», волгоградский «Ротор», калининградская «Балтика», красноярский «Енисей», а также московские ЦСКА и «Динамо».

Кроме того, участниками плей-офф Кубка России являются команды, занявшие первые пять мест в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне 2020/21. Это санкт-петербургский «Зенит», московские «Спартак», «Локомотив», казанский «Рубин» и «Сочи».

Матчи 1/8 финала Кубка России будут проходить в марте 2022 года.

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