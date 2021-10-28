Тегеран, 28 октября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Иранский режиссер Эрфан Эхтешами получил награду за лучшую режиссуру короткометражного повествовательного фильма на бразильском кинофестивале Garoa Awards. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 октября.

Режиссер Эштешами в третий раз подряд принимает участие участие в международном конкурсе Garoa Awards и получает особую награду за лучшую режиссуру короткометражного фильма «Диван».

Короткометражный фильм ранее участвовал в британском кинофестивале «Взлетай» и международном фестивале короткометражных фильмов «Перекресток» в Турции.

Как сообщает агентство IRNA, фильм «Диван» иранского режиссёра был номинирован за лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучшую операторскую работу, а также лучший дизайн костюмов и грим.

Короткометражный фильм описывает историю мальчика, которому пришлось позволить себе мебель для проведения церемонии предложения руки и сердца своей сестры.