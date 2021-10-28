Сеул, , 08:25 — REGNUM В ходе раскопок в районе демилитаризованной зоны (ДМЗ) военнослужащие Южной Кореи обнаружили 26 фрагментов тел солдат, погибших на Корейской войне (1950−1953 гг), и 5132 предмета. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Демилитаризованная зона на границе КНДР и Южной Кореи Rishabh Tatiraju

По их словам, в ходе раскопок были найдены фрагменты военной формы, полевые лопаты и боеприпасы.

Напомним, что военнослужащие Южной Кореи начали раскопки на высоте Пэкмагочжи в уезде Чхольвон провинции Канвондо в текущем году после завершения многолетних поисковых работ на высоте Хвасальмори.

На высоте Пэкмагочжи с 6 по 15 октября 1952 года велись ожесточённые бои, в результате которых погибли и пропали без вести порядка 960 военнослужащих. Среди них были не только южнокорейские военные, но и солдаты из США, Бельгии и Люксембурга.

Известно, что с апреля 2019 года по июнь 2021 года в ходе раскопок на высоте Хвасальмори южнокорейским военным удалось найти 3092 фрагмента останков погибших и 101 816 различных предметов, принадлежавшим военным.

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