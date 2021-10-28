Вашингтон, 28 октября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Специалиста по оказанию консультационных услуг по вопросам демократии и управления в представительстве Агентства США по международному развитию (USAID) в Молдавии намерено нанять на работу указанное агентство. Описание вакансии 28 октября приводит RT.

Dod.defence.gov Агенство США по международному развитию (USAID)

«Советник должен активно участвовать в разработке идей и планировании всего портфеля проектов, реализуемых представительством USAID в Молдавии в рамках направления «Демократия и управление», а также в их мониторинге, анализе и общей координации», — отмечается в документе.

Также уточняется, что агентство будет стремиться поддерживать евроатлантический курс республики и указывается, что стратегия работы в Молдавии до 2025 года должна помогать стране стать «конкурентоспособной демократической европейской страны, способной противостоять злонамеренному влиянию».

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Молдавии от ЕС будет представлена помощь в размере €60 млн для борьбы с последствиями энергетического кризиса.