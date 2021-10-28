Кемерово, , 08:24 — REGNUM В Кемеровской области внесены изменения в действие мер против коронавируса. Соответствующее распоряжение за подписью губернатора появилось на сайте регионального правительства.

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«В соответствии с Указом президента «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 г.» Органам государственной власти Кемеровской области — Кузбасса, органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области — Кузбасса, организациям, индивидуальным предпринимателям определить численность работников, обеспечивающих в период с 30 октября по 7 ноября включительно функционирование этих органов, организаций и индивидуальных предпринимателей», — говорится в документе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кузбассовцам в возрасте 60 лет и старше в период с 30 октября по 7 ноября предписано соблюдать режим изоляции в домашних условиях.

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