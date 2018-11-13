Президент России Владимир Путин сегодня, 28 октября, в режиме видеоконференции участвует в саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Лидеры стран, входящих в объединение (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), подведут итоги многолетнего сотрудничества с Россией, а также рассмотрят пути расширения взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах, обменяются мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), пояснила пресс-служба Кремля.

Напомним, 27 октября на Восточноазиатском саммите глава государства отмечал, что прямые накопленные инвестиции стран АСЕАН в экономику РФ в настоящее время достигли 18,5 млрд долларов и что стратегия экономического сотрудничества с ними могла бы быть закреплена в дорожной карте.

По словам Владимира Путина, Россия готова поучаствовать в координации работы профильных ведомств, связанных с вопросами туризма. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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