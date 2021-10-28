Президент России Владимир Путин 28 октября, в режиме видеоконференции участвовал в саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Лидеры стран, входящих в объединение (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), подведут итоги многолетнего сотрудничества с Россией, а также рассмотрят пути расширения взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах, обменяются мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), пояснила пресс-служба Кремля. Напомним, 27 октября на Восточноазиатском саммите глава государства отмечал, что прямые накопленные инвестиции стран АСЕАН в экономику РФ в настоящее время достигли 18,5 млрд долларов и что стратегия экономического сотрудничества с ними могла бы быть закреплена в дорожной карте. По словам Владимира Путина, Россия готова поучаствовать в координации работы профильных ведомств, связанных с вопросами туризма. Подробности — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: Путин предложил поддержку туристической отрасли стран АСЕАН Читайте также: Путин предложил подготовить дорожную карту сотрудничества АСЕАН Читайте также: Путин отметил двукратный рост инвестиций стран АСЕАН в российскую экономику

Kremlin.ru Владимир Путин на саммите Россия – АСЕАН. 2016

10:38 АСЕАН и Россия достигли существенных результатов по итогам 30-летнего сотрудничества. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите Россия — АСЕАН. Подробности в материале: Связи с АСЕАН остаются приоритетом для России — Путин

10:41 «Хотел бы особо подчеркнуть, что позиции России и государств АСЕАН по ключевым глобальным и региональным проблемам во многом близки. Главное, что все мы выступаем в пользу развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на обширном Азиатско-Тихоокеанском пространстве», — Путин.

10:45 Страны АСЕАН и Россия похожи во взглядах на глобальные и региональные проблемы. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите Россия — АСЕАН. Читайте также: Позиции России и АСЕАН близки по ключевым вопросам — Путин

10:46 Напомним, накануне, 27 октября, в ходе Восточноазиатского саммита Путин отметил, что удалось расширить программу обучения специалистов-эпидемиологов из государств АСЕАН на базе владивостокского Центра по изучению проблем биологической безопасности в АТР. «В ноябре-декабре проведём на этой площадке новую серию профильных курсов повышения квалификации, на которые ждём представителей из стран региона», — сказал глава государства.

10:47 На фоне выхода из пандемийного кризиса у России и стран АСЕАН открылся новый потенциал для укрепления сотрудничества. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите Россия — АСЕАН. Читайте подробнее: Путин увидел возможность для активизации сотрудничества РФ и АСЕАН

10:49 По словам российского президента Владимира Путина, отдельного внимания требует сфера туризма — одна из наиболее пострадавших от COVID-19: «Есть и конкретная инициатива — организовать встречу руководителей профильных ведомств уже в январе 2022 года на полях Туристического форума АСЕАН в Камбодже, а в дальнейшем сделать такие контакты регулярными».

10:50 Напомним, накануне, 27 октября, российский президент Владимир Путин также отметил:»Рассчитываем на высокую отдачу от проекта «Инновации для «умных» и устойчивых городов России и АСЕАН», который запускается по линии нашего диалогового партнёрства с ассоциацией. Самое активное участие в нём примет наша столица Москва, которая входит в топ-7 «умных городов» мира».

10:52 Напомним, в состав АСЕАН входят 10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Россия является полномасштабным партнёром по диалогу с организацией с июля 1996 года.

10:53 В ходе заседания 16-го Восточноазиатского саммита (в режиме видеоконференции). kremlin.ru.

11:12 Уставные цели АСЕАН — содействие развитию социально-экономического и культурного сотрудничества стран-членов, упрочению мира и стабильности в ЮВА. С июля 1996 года Россия является полномасштабным партнером по диалогу с АСЕАН.

11:20 Путин: «Позиции России и государств АСЕАН по ключевым глобальным и региональным проблемам во многом близки. Главное, что все мы выступаем в пользу развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на обширном азиатско-тихоокеанском пространстве. Сейчас имеются реальные возможности чтобы активизировать сотрудничество РФ и АСЕАН? в том числе по вопросам укрепления стабильности и безопасности, постэпидемического восстановления экономик, стимулирования торговли, расширения гуманитарных контактов».

11:41 Первый в истории саммит Россия — АСЕАН состоялся в Малайзии 13 декабря 2005 года.

11:42 Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выразила озабоченность по поводу ряда тревожных действий и серьезных инцидентов, которые все чаще происходят в Южно-Китайском море. Читайте также: АСЕАН обеспокоена ситуацией в Южно-Китайском море

11:54 Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Соединенные Штаты намерены предоставить странам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) помощь на сумму $102 млн в борьбе с изменением климата. Читайте также: США помогут странам АСЕАН в борьбе с изменением климата