Путин участвует в саммите Россия — АСЕАН — трансляция
АСЕАН и Россия достигли существенных результатов по итогам 30-летнего сотрудничества. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите Россия — АСЕАН.
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«Хотел бы особо подчеркнуть, что позиции России и государств АСЕАН по ключевым глобальным и региональным проблемам во многом близки. Главное, что все мы выступаем в пользу развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на обширном Азиатско-Тихоокеанском пространстве», — Путин.
Страны АСЕАН и Россия похожи во взглядах на глобальные и региональные проблемы. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите Россия — АСЕАН.
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Напомним, накануне, 27 октября, в ходе Восточноазиатского саммита Путин отметил, что удалось расширить программу обучения специалистов-эпидемиологов из государств АСЕАН на базе владивостокского Центра по изучению проблем биологической безопасности в АТР.
«В ноябре-декабре проведём на этой площадке новую серию профильных курсов повышения квалификации, на которые ждём представителей из стран региона», — сказал глава государства.
На фоне выхода из пандемийного кризиса у России и стран АСЕАН открылся новый потенциал для укрепления сотрудничества. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите Россия — АСЕАН.
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По словам российского президента Владимира Путина, отдельного внимания требует сфера туризма — одна из наиболее пострадавших от COVID-19:
«Есть и конкретная инициатива — организовать встречу руководителей профильных ведомств уже в январе 2022 года на полях Туристического форума АСЕАН в Камбодже, а в дальнейшем сделать такие контакты регулярными».
Напомним, накануне, 27 октября, российский президент Владимир Путин также отметил:»Рассчитываем на высокую отдачу от проекта «Инновации для «умных» и устойчивых городов России и АСЕАН», который запускается по линии нашего диалогового партнёрства с ассоциацией. Самое активное участие в нём примет наша столица Москва, которая входит в топ-7 «умных городов» мира».
Напомним, в состав АСЕАН входят 10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Россия является полномасштабным партнёром по диалогу с организацией с июля 1996 года.
Уставные цели АСЕАН — содействие развитию социально-экономического и культурного сотрудничества стран-членов, упрочению мира и стабильности в ЮВА. С июля 1996 года Россия является полномасштабным партнером по диалогу с АСЕАН.
Путин: «Позиции России и государств АСЕАН по ключевым глобальным и региональным проблемам во многом близки. Главное, что все мы выступаем в пользу развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на обширном азиатско-тихоокеанском пространстве.
Сейчас имеются реальные возможности чтобы активизировать сотрудничество РФ и АСЕАН? в том числе по вопросам укрепления стабильности и безопасности, постэпидемического восстановления экономик, стимулирования торговли, расширения гуманитарных контактов».
Первый в истории саммит Россия — АСЕАН состоялся в Малайзии 13 декабря 2005 года.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выразила озабоченность по поводу ряда тревожных действий и серьезных инцидентов, которые все чаще происходят в Южно-Китайском море.
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Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Соединенные Штаты намерены предоставить странам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) помощь на сумму $102 млн в борьбе с изменением климата.
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