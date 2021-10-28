Президент России Владимир Путин 28 октября, в режиме видеоконференции участвовал в саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Лидеры стран, входящих в объединение (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), подведут итоги многолетнего сотрудничества с Россией, а также рассмотрят пути расширения взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах, обменяются мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), пояснила пресс-служба Кремля.

Напомним, 27 октября на Восточноазиатском саммите глава государства отмечал, что прямые накопленные инвестиции стран АСЕАН в экономику РФ в настоящее время достигли 18,5 млрд долларов и что стратегия экономического сотрудничества с ними могла бы быть закреплена в дорожной карте.

По словам Владимира Путина, Россия готова поучаствовать в координации работы профильных ведомств, связанных с вопросами туризма. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Читайте также: Путин предложил поддержку туристической отрасли стран АСЕАН

Читайте также: Путин предложил подготовить дорожную карту сотрудничества АСЕАН

Читайте также: Путин отметил двукратный рост инвестиций стран АСЕАН в российскую экономику

Kremlin.ru
Владимир Путин на саммите Россия – АСЕАН. 2016
10:38

АСЕАН и Россия достигли существенных результатов по итогам 30-летнего сотрудничества. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите Россия — АСЕАН.

Подробности в материале: Связи с АСЕАН остаются приоритетом для России — Путин

10:41

«Хотел бы особо подчеркнуть, что позиции России и государств АСЕАН по ключевым глобальным и региональным проблемам во многом близки. Главное, что все мы выступаем в пользу развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на обширном Азиатско-Тихоокеанском пространстве», — Путин.

10:45

Страны АСЕАН и Россия похожи во взглядах на глобальные и региональные проблемы. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите Россия — АСЕАН.

Читайте также: Позиции России и АСЕАН близки по ключевым вопросам — Путин

10:46

Напомним, накануне, 27 октября, в ходе Восточноазиатского саммита Путин отметил, что удалось расширить программу обучения специалистов-эпидемиологов из государств АСЕАН на базе владивостокского Центра по изучению проблем биологической безопасности в АТР.

«В ноябре-декабре проведём на этой площадке новую серию профильных курсов повышения квалификации, на которые ждём представителей из стран региона», — сказал глава государства.

10:47

На фоне выхода из пандемийного кризиса у России и стран АСЕАН открылся новый потенциал для укрепления сотрудничества. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите Россия — АСЕАН.

Читайте подробнее: Путин увидел возможность для активизации сотрудничества РФ и АСЕАН

10:49

По словам российского президента Владимира Путина, отдельного внимания требует сфера туризма — одна из наиболее пострадавших от COVID-19:

«Есть и конкретная инициатива — организовать встречу руководителей профильных ведомств уже в январе 2022 года на полях Туристического форума АСЕАН в Камбодже, а в дальнейшем сделать такие контакты регулярными».

10:50

Напомним, накануне, 27 октября, российский президент Владимир Путин также отметил:»Рассчитываем на высокую отдачу от проекта «Инновации для «умных» и устойчивых городов России и АСЕАН», который запускается по линии нашего диалогового партнёрства с ассоциацией. Самое активное участие в нём примет наша столица Москва, которая входит в топ-7 «умных городов» мира».

10:52

Напомним, в состав АСЕАН входят 10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Россия является полномасштабным партнёром по диалогу с организацией с июля 1996 года.

10:53

В ходе заседания 16-го Восточноазиатского саммита (в режиме видеоконференции). kremlin.ru.

11:12

Уставные цели АСЕАН — содействие развитию социально-экономического и культурного сотрудничества стран-членов, упрочению мира и стабильности в ЮВА. С июля 1996 года Россия является полномасштабным партнером по диалогу с АСЕАН.

11:20

Путин: «Позиции России и государств АСЕАН по ключевым глобальным и региональным проблемам во многом близки. Главное, что все мы выступаем в пользу развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на обширном азиатско-тихоокеанском пространстве.

Сейчас имеются реальные возможности чтобы активизировать сотрудничество РФ и АСЕАН? в том числе по вопросам укрепления стабильности и безопасности, постэпидемического восстановления экономик, стимулирования торговли, расширения гуманитарных контактов».

11:41

Первый в истории саммит Россия — АСЕАН состоялся в Малайзии 13 декабря 2005 года.

11:42

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выразила озабоченность по поводу ряда тревожных действий и серьезных инцидентов, которые все чаще происходят в Южно-Китайском море.

Читайте также: АСЕАН обеспокоена ситуацией в Южно-Китайском море

11:54

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Соединенные Штаты намерены предоставить странам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) помощь на сумму $102 млн в борьбе с изменением климата.

Читайте также: США помогут странам АСЕАН в борьбе с изменением климата

13:18

Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). kremlin.ru.