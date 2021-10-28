Ташкент, , 08:20 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел первое после переизбрания на пост главы государства совещание, оно было посвящено вопросам развития кластерной системы в сельском хозяйстве. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщении отмечается, что Мирзиёев подчеркнул необходимость продолжения работы по расширению возможностей кластеров для повышения производительности в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе.

«В течение следующих пяти лет предусмотрено повысить урожайность минимум в два раза, обеспечить глубокую переработку сырья, довести экспорт до семи миллиардов долларов, увеличить занятость и доходы населения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Подчеркивается, что ведущая роль при этом отводится кластерам.

«Эта система за короткое время создала основу для больших изменений, — говорится в сообщении пресс-службы. — Так, в одном только хлопководстве переработка волокна увеличилась в 2,5 раза и достигла 100 процентов».

Кроме того, отмечается в сообщении, в стране производство пряжи увеличилось вдвое, готовой продукции — втрое, их экспорт к концу года достигнет 3 миллиардов долларов.