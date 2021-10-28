Уфа, , 08:24 — REGNUM Верховный суд Башкирии отказал в удовлетворении иска группе граждан, в котором они оспаривали указ главы республики Радия Хабирова о введении антиковидных мер в регионе. Об этом 27 октября сообщает ufa1.ru, ссылаясь на объединённую пресс-службу судов Башкирии.

Суд Игорь Бигаев © ИА Красная Весна

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Сообщается, что в иске речь шла об указе от 1 октября 2021 года № УГ-560, согласно которому с 4 октября в Башкирии ввели обязательное предъявление сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19 при посещении некоторых объектов.

При этом причины отказа в удовлетворении иска пока не указываются.

«Сегодня оглашена резолютивная часть решения, а мотивы принятого судом решения будут изложены в итоговом судебном акте», — приводят журналисты слова руководителя объединенной пресс-службы судов Башкирии Вадима Хабирова.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.