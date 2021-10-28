Челябинск, , 08:19 — REGNUM В Челябинске с рельсов сошли четыре грузовых вагона. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Железная дорога

Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл вечером 27 октября на путях необщего пользования во время маневровых работ. Внутри находился лом металлов. Пострадавших нет. А причина ЧП и размер ущерба устанавливаются.

Добавим, Центральное межрегиональное управление на транспорте СК РФ начало процессуальную проверку. А Челябинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации и движения железнодорожного транспорта.