Челябинск, 28 октября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. В Челябинске с рельсов сошли четыре грузовых вагона. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Железная дорога

Инцидент произошёл вечером 27 октября на путях необщего пользования во время маневровых работ. Внутри находился лом металлов. Пострадавших нет. А причина ЧП и размер ущерба устанавливаются.

Добавим, Центральное межрегиональное управление на транспорте СК РФ начало процессуальную проверку. А Челябинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации и движения железнодорожного транспорта.