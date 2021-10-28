Тегеран, 28 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. 27 октября первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер отверг любую зависимость от зарубежных стран, поскольку такая зависимость не гарантирует выживания ни одного правительства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мохбер сделал эти замечания на Второй встрече министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран, проходящей в Тегеране.

«Когда Соединенные Штаты сбежали из Афганистана, они возложили последствия своей неэффективности и оккупации на плечи афганского народа и соседей», — отметил вице-президент в своем выступлении.

Далее Мохбер подчеркнул, что безопасность Афганистана напрямую связана с безопасностью его соседей.

«Таким образом, Исламская Республика Иран поддержала инициативу Пакистана о проведении первого раунда переговоров между соседними с Афганистаном странами, а также согласилась принять у себя второй раунд», — отметил вице-президент, сообщив, что Тегеран приветствует проведение третьего раунда в Пекине.

Как заявил Мохбер, афганский народ страдает от нестабильности, отсутствия безопасности, войны и кровопролития на протяжении более четырех десятилетий.

Кроме того, он выразил соболезнования в связи с террористическими актами в Кандагаре и Кундузе.