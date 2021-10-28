Лос-Анджелес, США, 28 октября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Выяснилось, что в прошлом Тимоти Шаламе пробовал себя в качестве видеоблогера, который модифицировал контроллеры Xbox. Об этом 28 октября сообщает журнал PC Gamer.

Скриншот с YouTube Тимоти Шаламе

YouTube-канал актёра ModdedController360 существует и по сей день, на него загружены три видео, в которых 15-летний Шаламе демонстрирует результат своей работы над контроллером Xbox 360. Лицо автора роликов ни разу не попадает в кадр, но журналисты портала Vice провели расследование и выяснили, что владельцем канала действительно является Шаламе. Они проанализировали голос видеоблогера, изучили интерьер комнаты и сравнили шрамы на пальцах подростка со шрамами на пальцах актёра.

«Я сделал три (контроллера — ИА REGNUM)», — рассказал Шаламе в интервью стримеру Nate Hill, отметив, что заработал тогда на этом бизнесе $30, — мои родители сказали: «В доме краска, ты больше не можешь этим заниматься».

Напомним, Тимоти Шаламе исполнил главную роль в фантастическом фильме «Дюна» режиссёра Дени Вильнёва. Он также снялся в картинах «Интерстеллар», «Красивый мальчик», «Леди Бёрд», «Маленькие женщины» и других.