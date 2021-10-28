Кишинёв, , 08:15 — REGNUM В Молдавии в течение суток 27 октября выявили 1826 случаев заражения коронавирусом в ходе 9838 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 332 625 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны выздоровевшими 310 306 человек, в том числе 1474 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 3042 пациентов с COVID-19, из которых 209 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 7619 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 43 таких случая.

Днём ранее в стране выявили 1505 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 7917 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1368 человек, умер 41 пациент с COVID-19.