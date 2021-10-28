Джакарта, , 08:13 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Индонезии призвало граждан воздержаться от посещения площади Независимости (Lapangan Merdeka) и президентского дворца (Istana Merdeka) в Джакарте из-за протестов. Об этом посольство сообщило в своём телеграм-канале.

Российское посольство. Джакарта Chris Woodrich

«Поступила информация о готовящемся митинге у дворца президента в Джакарте в 11:00 28 октября 2021 года. Рекомендуем воздержаться от посещения районов Lapangan Merdeka и Istana Merdeka», — говорится в заявлении российского посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, тысячи людей из ряда профсоюзных организаций в Индонезии проведут демонстрацию перед президентским дворцом в Джакарте.

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